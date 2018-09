Errore sullo striscione, la Curva Sud chiarisce Gli ultras hanno emanato una nota per rispondere alle polemiche nate sui social

L'errore grammaticale presente nella frase in latino riportata dalla Curva Sud contro la Roma non è passata inosservata, tanto da suscitare qualche polemica soprattutto sui social. Gli ultras giallorossi hanno risposto piccatamente attraverso una nota ufficiale:

In merito all'errore di “battitura” o “distrazione” in fase di stampa, presente nello striscione esposto nel secondo tempo dell’incontro amichevole con la Roma, ci teniamo a precisare alcuni punti. Da un punto di vista logico-strutturale il termine errato “audure” invece di “audere”, presenta chiaramente lo scambio di una vocale in modo del tutto involontario. Il latino non presenta nessuna coniugazione in -ure e non intendevamo di certo crearne di nuove.

Il termine adatto a livello tipografico per comprendere tale errore è il cosiddetto “refuso”. In passato, era un errore di stampa causato dallo scambio o spostamento di uno o più caratteri durante la composizione tipografica di un testo mediante caratteri mobili. Oggi, con il tramonto della stampa a caratteri mobili, parliamo di errori di “battitura”. Tali errori sono vivi ed ancora vegeti nei testi di numerosi autori celebri. Non è un errore in grado di mostrare lacune o mancanze a livello culturale. Non è chiaramente dipeso da noi. Anche dopo aver ritirato gli striscioni, spesso per questioni di tempo e restrizioni, non riusciamo a controllarli. Ogni singola persona che compone il nostro direttivo sacrifica tempo, denari e vita sociale in nome di un ideale che non comporta ritorni economici o di fama. Da un punto di vista storico-temporale appare evidente, dalle ultime due stagioni, il cambio di stile ed organizzazione legato al processo di crescita della nostra Curva. Decine di progetti e coreografie hanno reso immortali giorni indimenticabili. La raccolta fondi e beni di necessità per i terremotati di Amatrice. I progetti solidali legati alla donazione del sangue, alla raccolta fondi per gli aiuti economici destinati ad associazioni del territorio quali Misericordia, Caritas, Imbriani Non Mollare. Potremmo continuare all’infinito ma spesso molte battaglie a scopo benefico ci piace combatterle all’ombra dei riflettori. A giorni comunicheremo un nuovo progetto solidale, con la speranza di aiutare il piccolo Genny e l’associazione che porta il suo nome, a sconfiggere la CDG, una malattia genetica-metabolica. Nei due anni appena trascorsi abbiamo cercato di valorizzare al massimo le bellezze e lo storia della nostra città. Mai prima di quel 1° Maggio 2017 la nostra curva aveva offerto uno spettacolo scenografico e storico simile. In quell’occasione fu esposto uno striscione di 80 metri completamente in latino, tratto da un passo di Tito Livio, Ab Urbe condita libri. Sulle quattro torrette campeggiarono i simboli eterni di questa città: monumenti e leggende dimenticate ed assopite nel tempo. La grafica raffigurante l’umiliazione inflitta ai Romani durante la Battaglia delle Forche Caudine, racchiuse il senso di una scenografia che non solo noi, reputammo di primo livello. Abbiamo “srotolato” nel tempo km di striscioni in lingue differenti. Siamo riusciti ad emozionare generazioni differenti, molti ricorderanno la colonna sonora “The show must go on” utilizzata per salutare con stile una categoria che ci ha visto protagonisti solo sugli spalti. Abbiamo pensato ed ideato tutto sempre con la stessa determinazione. Ogni dettaglio curato minuziosamente. Oggi, ci accorgiamo di quanto la memoria come il tempo, siano diventate risorse scarse. In ultimo andrebbe analizzato il comportamento deplorevole moralmente e non solo, da parte di molti nostri concittadini, che si sono divertiti a diventare intellettuali, moralisti e professori sui vari social network.

La mediocrità che riveste i vostri inutili neuroni è figlia di un mondo brutale e senza freni. A seconda degli eventi amate trasformarvi in sismologi, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, professori. Purtroppo mai studenti.

I social network utilizzati da taluni individui, che chiameremo “professori dozzinali”, diventano campi di sterminio auto degeneranti. Leggere le vostre assurdità e banalità su un errore di stampa è stato davvero disgustoso. Il vostro comportamento dettato dalla sicura mancanza di attività cerebrali rilevanti è figlio di un disturbo narcisistico della personalità. Il classico quarto d’ora di celebrità. Ora chiedetevi la vera ignoranza dove sia depositata. Non sarà di certo l’invidia a fermare il nostro ideale. Fa specie solo che “sangue del nostro sangue “sia sempre pronto alla classica pugnalata. Chi ieri è uscito dalla tana per conquistarsi quei pochi minuti di celebrità probabilmente era salito sul carro dei vincitori, durante gli anni trascorsi. Altri attendevano un passo falso per sputarci veleno addosso. State tranquilli, tornerete nelle fogne. Vi salutiamo con un brocardo che sicuramente conoscerete e speriamo sarete in grado di utilizzare prima di parlare o scrivere a vanvera: “In claris non fit interpretatio”. Non criticare vieni a tifare.

*Vi aspettiamo a Venezia A TUA DIFESA