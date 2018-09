Benevento, il ritorno del "rinnovato" Imbriani L'impianto di gioco, dotato di un perfetto manto erboso, sarà utilizzato dalla prima squadra

Fino allo scorso anno era la casa del settore giovanile del Benevento, ma da questa stagione sarà utilizzato soprattutto per gli allenamenti della prima squadra. L'Imbriani è tornato in tutto il suo splendore e con una novità importante: il terreno di gioco, da sempre in sintetico con la gestione Vigorito, è stato totalmente rifatto per dotarlo di un perfetto manto erboso. Sarebbe stato controproducente far lavorare la truppa di Bucchi su un fondo artificiale. Il campo è disponibile, tanto che da domenica i giallorossi cominceranno a utilizzarlo. Il programma prevede solo sessioni mattutine fino a giovedì, quando il Benevento partirà alla volta di Venezia.

Questo permette agli stregoni di allenarsi in città, vicino al Ciro Vigorito. Ricordiamo che l'Imbriani è dotato anche di una palestra ben attrezzata. E Paduli? Come noto la società versa nelle casse del comune sannita un fitto annuo e non lascerà la struttura che, lo ricordiamo, è stata totalmente riqualificata a spese del Benevento Calcio.

Ivan Calabrese