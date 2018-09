Amichevole con la Roma stasera su Ottochannel Alle 21 sul canale 696 con replica domani alle 16

L'amichevole tra il Benevento e la Roma andata in scena ieri alle 18 sul rettangolo verde del Ciro Vigorito sarà trasmessa questa sera alle 21 sul canale 696 di Ottochannel. Per chi quindi non ha potuto assistere al match dal vivo o vorrà rivedere la bella vittoria dei sanniti potrà tranquillamente accendere la tv sul canale 696 o seguire il match in streaming. Ci sarà anche una replica domani alle 16.