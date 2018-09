Serie B, calvario senza fine: sentenza rinviata a martedì Nel mondo del calcio continua a regnare l'incertezza

L'incertezza continua. Non sarà deciso oggi il format per la serie B. A comunicarlo è il presidente del Collegio di Garanzia Frattini che ha affermato di voler rinviare a martedì la sentenza. Una notizia che ha del clamoroso, dato che sottolinea lo stato di netta confusione che regna ormai da mesi nel mondo del calcio. Le società, intanto, sono in balia di questo stato di cose, senza neanche conoscere in maniera definitiva - alle porte della terza giornata - come sarà composto il torneo cadetto.

Rinviati ancora una volta i calendari di serie C. Confermato lo svolgimento della terza giornata del torneo cadetto con il Benevento che si recherà in trasferta a Venezia.

Ical