Benevento, domani la ripresa. Questione infortuni Bukata si è fermato nuovamente

Giallorossi domani in campo per la ripresa degli allenamenti. L'appuntamento sarà all'Imbriani dopo i lavori della società nel rimettere "a nuovo" l'intera struttura adiacente allo stadio Vigorito. Al primo incontro ci saranno tutti anche Costa e Tuia che dovrebbero recuperare per l'anticipo di venerdì col Venezia. Non ce la farà invece Bukata. Il centrocampista si è fermato nuovamente per una infiammazione al tendine, vecchio problema che lo ha costretto a saltare l'intero ritiro. Ma non mancheranno comunque le alternative a mister Bucchi concentrato su questo secondo impegno di campionato per la sua strega, dopo il turno di riposo. In effetti al di là della decisione del Collegio di Garanzia del Coni di posticipare il verdetto a martedì sull'eventuale ritorno a 22 squadre con relativi ripescaggi, con molta probabilità si andrà verso la disputa di questa terza giornata di campionato per poi riformulare l'intero calendario, sempre se non si deciderà alla fine di mantenere l'attuale griglia a 19 squadre, ipotesi che al momento sembra meno probabile anche sulla base delle dichiarazioni del presidente Franco Frattini. Sta di fatto che il Benevento non dovrà assolutamente farsi distrarre da queste ultime vicende visto che già di per sé non sarà semplice trovare la concentrazione dopo uno stop di ben due settimane al di là della disputa dell'amichevole con la Roma che ha dato comunque segnali positivi al tecnico ex Perugia. Ecco perché non sarà scontata la formazione che metterà in campo venerdì. Questi giorni saranno determinanti per capire eventuali strategie anche dopo le belle prove di giocatori come Buonaiuto sull'out sinistro e di Asencio in avanti. Equilibri quindi che potrebbero cambiare rispetto all'undici sceso in campo col Lecce, partita che ha messo in evidenza problematiche importanti di gioco e troppe disattenzioni sul piano difensivo. Il tempo per correggere il tiro c'è, col Venezia però non bisognerà abbassare la guardia.