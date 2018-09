Benevento, giallorossi pronti all'Imbriani. LE FOTO Prima seduta in vista dell'anticipo col Venezia

Pronti per iniziare. In una nuova location, quella dell'Antistadio Carmelo Imbriani. Dal sintetico al naturale, una struttura ex novo per accogliere i giallorossi nella fase di preparazione settimanale. Il via c'è stato proprio nel pomeriggio. Cancelli aperti e l'ingresso dei giocatori intenti a svolgere la prima seduta in vista dell'anticipo di venerdì col Venezia. Con mister Bucchi che già in queste prime battute non ha voluto trascurare nulla, né la parte atletica, né tanto meno quella tecnico-tattica. Concentrazione subito alta e occhi puntati su ogni singolo giocatore. Perché non ci sarà nulla di scontato per questo secondo appuntamento in campionato. Bucchi è stato chiaro: non è detto che rispetto all'undici anti – Lecce non ci possa essere qualche variazione nello scacchiere, fatta eccezione per il modulo, quello non si tocca. Il 4-3-3 sarà sempre il suo punto di partenza, indipendentemente dagli interpreti. Qualche problemino c'è solo in difesa anche se sia Tuia che Costa (per loro differenziato) dovrebbero recuperare dai rispettivi acciacchi. Dopotutto uno dei due servirà come il pane visto che Antei non è ancora pronto e Billong dovrebbe rappresentare l'ultima scelta utile, d'altronde non si può dimenticare l'intento della società di cederlo fino all'ultimo giorno di mercato. Difesa a parte, però, dal centrocampo in su Bucchi non avrà che l'imbarazzo della scelta. Guardando anche un po' a quello che è stato prodotto nell'amichevole con la Roma quando giocatori subentrati come Buonaiuto e Asencio hanno dimostrato di essere valide alternative. Elementi che consentirebbero al tecnico nuove soluzione come un attacco composto da Coda e dall'ex Avellino. Ma attenzione, sempre e solo a partita iniziata perché come già detto difficilmente il tecnico cambierà sin dalle prime battute fisionomia al suo gioco. Ma già domani quando l'appuntamento sarà fissato in mattinata, Bucchi inizierà a studiare anche le caratteristiche degli avversari in una sfida che dovrà partire dalla seconda metà di gioco vista in campo col Lecce. Soprattutto in termini di atteggiamento e sicurezza delle proprie potenzialità.