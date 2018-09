Benevento, adesso si comincia davvero: ecco il tour de force Quattro incontri in sedici giorni, ma potrebbero aumentare in caso di rivoluzione in serie B

Le due settimane di stop non hanno permesso al Benevento di cominciare la B come si deve. A parte la gara d'esordio con il Lecce, i giallorossi sono stati costretti a proseguire una sorta di “precampionato” in attesa del rientro con il Venezia. E proprio con i lagunari comincerà un tour de force che vedrà impegnata la truppa di Bucchi in quattro incontri da giocare in soli sedici giorni. Dopo la trasferta di venerdì prossimo, ci sarà la Salernitana al Vigorito per l'anticipo della quarta giornata. Poi è in programma il martedì successivo il turno infrasettimanale a Cittadella, con il Foggia che giungerà nel Sannio il 30 settembre per un'altra notturna.

Gare di assoluto livello per il Benevento che potrà mettere seriamente alla prova quanto provato nel corso delle ultime settimane. Sarà fondamentale anche far girare gli effettivi a disposizione, ma su questo Bucchi è piuttosto sereno perché può contare su una rosa completa che presenta alternative di uguale livello.

Tutto ciò, però, è in forte dubbio a causa del Collegio di Garanzia che potrebbe riportare la cadetteria a ventidue squadre. Se dovesse accadere, verrà modificato il calendario a partire dalla quarta giornata, con il Benevento che dovrà anche recuperare il turno di sosta giocando con una ripescata. Il tour de force resta, in attesa della sentenza.

Ivan Calabrese