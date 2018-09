Serie B, Frattini conferma via Twitter: "Domani il verdetto" Si attende la decisione che potrebbe riportare la cadetteria a 22 squadre

Sono ore frenetiche non solo per la serie B, ma per tutto il calcio italiano. Il Collegio di Garanzia del Coni, dopo giorni di riflessione, domani emetterà il suo verdetto che potrà totalmente modificare l'attuale assetto del campionato cadetto. A confermarlo è stato lo stesso presidente Frattini, attualmente in Moldavia, che via Twitter ha scritto: "Domani sera il verdetto sulla serie B, nessuno slittamento".

Il torneo potrebbe tornare a 22 squadre, con l'ammissione di tre ripescate che andranno a completare il quadro. In questo caso, verrà riformulato anche il calendario a partire dalla quarta giornata. La torrida estate del calcio italiano forse sta volgendo alla conclusione, anche se resterà in maniera indelebile come una pagina nera scritta da tutto il movimento.

