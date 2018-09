Benevento, ancora a parte Tuia e Costa I due difensori sono a rischio per Venezia

In casa giallorossa non sembra essere risolta l'emergenza difensiva con Costa e Tuia che anche questa mattina hanno lavorato a parte. Considerato che la settimana sarà corta, con la partenza per Venezia in programma giovedì, le possibilità di vederli in campo si assottigliano sempre di più, nonostante le previsioni iniziali indicassero il contrario. A questo punto Bucchi dovrà fare di necessità virtù, puntando sugli altri elementi in rosa. Antei non è ancora pronto, nonostante la buona prestazione offerta contro la Roma. Restano Billong, Volta e anche il giovane Sparandeo che sono pronti a dare il proprio contributo. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per Maggio e Nocerino.

Domani mattina i giallorossi proseguiranno il lavoro all'Imbriani. Sono giorni decisivi per preparare al meglio il Benevento che sfiderà la compagine allenata da Stefano Vecchi.