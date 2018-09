Benevento Store, disponibili le nuove maglie Tifosi e collezionisti potranno acquistare la divisa della seconda stagione in serie B

L'attesa è finita. Al Benevento Store di via del Pomerio sono disponibili le divise della stagione 2018/2019. Sono in tanti i tifosi che hanno chiesto informazioni sul nuovo completo firmato Frankie Garage, in modo da implementare la collezione giallorossa. Dopo essersi assicurati la "Storia" con le maglie della prima in B e in A, le tre di quest'anno hanno riscosso uguali apprezzamenti. Nello Store è disponibile anche altro materiale, da quello utilizzabile per gli allenamenti fino ad arrivare al tempo libero. Tutto con il marchio del Benevento Calcio.

