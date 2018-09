Il Benevento verso Venezia: abbondanza in avanti per Bucchi Continua l'emergenza in difesa: Costa e Tuia non ci saranno

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della trasferta di Venezia. Non è cambiata la situazione relativa al pacchetto di difensori centrali, con Tuia e Costa che non recupereranno per la trasferta lagunare. A questo punto Bucchi dovrà fare affidamento su Billong e Volta, con il giovane Sparandeo pronto a subentrare in corso d'opera. Antei, come noto, non è ancora pronto per scendere in campo. Ci vorrà qualche settimana prima di poterlo rivedere in campo per una partita ufficiale. L'ottima prestazione offerta contro la Roma lascia ben sperare, anche perché tutto l'ambiente ha dimostrato di puntare molto su di lui.

Per il tecnico non ci sono problemi dalla cintola in su. Difficilmente il centrocampo verrà modificato rispetto alla gara giocata con il Lecce, anche se Bandinelli e Del Pinto scalpitano per offrire il proprio contributo. Il vero grattacapo è in attacco, soprattutto sulle corsie esterne. C'è un ballottaggio tra Ricci e Insigne sulla destra e Improta e Buonaiuto a sinistra. Quattro elementi di spessore per la categoria che hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi. Si prevedono notti insonni per Bucchi: in fondo il tecnico vuole proprio questo dai suoi ragazzi.