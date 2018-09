Benevento, Gyamfi è pronto a riabbracciare il suo "maestro" Un passato vincente li lega in un rapporto di profonda stima

Ogni calciatore ha nel cuore un allenatore in particolare, soprattutto quando l'ha incrociato in un periodo importante come quello giovanile. Venerdì sera il Benevento affronterà il Venezia di Stefano Vecchi, tecnico che ha fatto le fortune della Primavera dell'Inter e anche del giallorosso Gyamfi che ha allenato per ben due anni in nerazzurro (dal 2014 al 2016). Tra i due c'è un rapporto particolare, testimoniato lo scorso anno quando nel corso del ritiro estivo di Brunico si sono incrociati e scattato una foto insieme, con tanto di post emotivi pubblicati sui social. Per il calciatore sannita il lavoro di Vecchi è stato un vero e proprio trampolino di lancio, anche perché le sue prestazioni attirarono le attenzioni di tanti club e in particolare del Benevento che lo portò all'ombra dell'arco di Traiano insieme a Puscas nella stagione della promozione in serie A.

Insieme hanno vinto una Coppa Italia Primavera e un Torneo di Viareggio, con quest'ultimo deciso proprio da Gyamfi nella gara finale giocata contro il Verona, in cui il terzino mise a segno la rete del definitivo 2-1 a pochi minuti dal triplice fischio.

Inutile dire che al Penzo si riabbracceranno e ricorderanno i tempi andati, anche se nel corso del novanta minuti non lasceranno spazio alla nostalgia. Portare a casa i tre punti sarà troppo importante.

