Benevento, l'importanza di essere social Scopriamo come lavora la società con questo "potente" mezzo di comunicazione

Siamo nell'era in cui i social sono diventati uno strumento indispensabile non solo per i singoli utenti, ma anche nell'ambito lavorativo per pubblicizzare marketing e imprese. Nel mondo del calcio le società hanno provveduto a stare a passo coi tempi, creando delle pagine ufficiali da curare quotidianamente. In casa giallorossa operano con profitto su questo aspetto il responsabile social Alberto Zito e il social media officer Stefano Ferrara che ci hanno spiegato dettagliatamente come il Benevento utilizza questo importante strumento:

“Ci offre innumerevoli vantaggi tra i quali, in primo luogo, un’interazione diretta con i tifosi che rappresentano la linfa vitale di ogni club. Nell’attuale momento storico il tifoso non si accontenta più di essere semplicemente il cliente di un’azienda, vuole prendere parte alla storia del club ed è pronto ad esprimere il proprio punto di vista, rendendosi parte attiva nei momenti decisionali: vuole e può decidere quale sia la maglia più gradita, quale giocatore sia stato effettivamente il migliore in campo o quale sia l’idolo da incontrare in store. Inoltre è possibile diffondere l’universo immaginifico che ruota attorno alla società, con la condivisione di contenuti esclusivi che altrimenti difficilmente i supporters riuscirebbero a cogliere nel frequentare lo stadio o nell’assistere a un match alla TV".

Quanto sono cresciuti i profili del Benevento dopo la promozione in serie A?

"La promozione nella massima serie ha sicuramente dato maggiore notorietà e risalto al brand Benevento Calcio in tutti i settori. Per quanto riguarda i nostri profili ufficiali abbiamo registrato una crescita costante praticamente per l’intero campionato. I nostri account Instagram, Facebook e Twitter sono stati sempre presenti nelle prime posizioni dell’ European Football Club report che analizza i tassi di crescita dei follower sulle tre piattaforme dei cinque maggiori campionati calcistici europei".

Come vengono gestiti nell'arco della settimana?

"Il nostro modus operandi settimanale è ben scandito: prevede nei giorni centrali la pubblicazione di foto e video esclusivi che raccontano gli allenamenti sostenuti dalla squadra, nonché di trasmissioni live, tenendo sempre presenti le esigenze dello staff tecnico. Con l’avvicinarsi del match in programma si intensificano le pubblicazioni, in particolare con grafiche realizzate ad hoc e differenziate per i vari tipi di social media, mentre nell’immediato post partita si dà voce ai tifosi con il lancio di sondaggi, la pubblicazione dei relativi risultati e con i repost delle foto più belle scattate proprio dai tifosi che “raccontano il match dalla loro prospettiva”.

Sono presenti seguaci anche dall'estero?

“La nostra fan base è ben distribuita per l’intera penisola e travalica anche i confini italiani. Abbiamo un forte seguito in particolare in Brasile, Polonia, Francia e Australia, ma non mancano follower dal Marocco, così come dal Giappone o dalla Svizzera".

Quali sono i post più seguiti?

"I post più seguiti sono quelli legati ovviamente ai colpi di mercato, alle partite disputate e in particolare alle vittorie storiche collezionate dalla compagine giallorossa. Post come quelli dedicati agli arrivi di Maggio, Nocerino e Sagna o della vittoria di San Siro contro il Milan hanno raggiunto milioni di utenti nel mondo".

Ci sono stati degli episodi che hanno portato a un'esplosione di followers?

“Certo, i momenti social che hanno segnato la scorsa stagione sono stati diversi, come la prima storica trasferta a Torino contro la Juventus, la prima seguita attraverso i profili ufficiali che ha prodotto un incremento di più dell’1% dei follower sulla piattaforma Instagram nel solo matchday. E’ aumentato il seguito in particolare nelle metropoli: si sono registrati infatti follower da Milano, Roma ed evidentemente Torino. C'è da segnalare anche il primo punto realizzato in serie A con la rete di Brignoli. L’incredibile coincidenza di eventi, il primo agognato risultato positivo, la rarità di un gol dell’estremo difensore e una rivale dal passato glorioso con oltre 35 milioni di follower sulle principali piattaforme social, ha permesso che la notizia facesse addirittura il giro del mondo. Le più note testate giornalistiche mondiali, The Guardian, The Sun, El Pais, Bild, infatti, hanno citato l’evento, nonché le più note pagine Facebook dedicate allo sport e i più noti profili Instagram . L’analisi dei dati sulla piattaforma Football Benchmark ha evidenziato una crescita pari al 12% complessivo dei follower: nel giro di un giorno, dal 3 al 4 dicembre, i follower del Benevento Calcio su Facebook, Twitter e Instagram sono passati da 92.602 a 103.873, con una crescita appunto del 12,2%, in particolare su Twitter i follower sono aumentati invece dell’8,1% (da 6.795 a 7.540), mentre i like alla pagina Facebook sono passati da 58.503 a 61.030 (+4,3%)".

Come si struttura la giornata tipo della partita?

“Il racconto del match day si sviluppa tenendo presente sempre il seguente obiettivo: il coinvolgimento dei nostri tifosi! Attraverso le nostre stories e i nostri post permettiamo ai nostri fan di vivere l’atmosfera dello spogliatoio nei minuti immediatamente precedenti l’inizio del match, rendendoli parte attiva : sono loro ad esempio a decidere se e quale maglia vedere pubblicata, ma anche di assistere all'arrivo della squadra, di essere informati sull'esito dell'incontro e di raccontarcelo dalla loro prospettiva attraverso l'hashtag #MyMagicSide".

Avete in mente altre novità?

“Una delle più grandi novità della stagione è stata lanciata nel corso di Benevento-Lecce: i nostri follower hanno visto esultare con delle personalissime GIF, realizzate grazie ad una partnership con un nostro sponsor, gli autori dei tre gol! Inoltre non mancheranno ulteriori novità come l’incremento di video o il racconto momenti inediti e il lancio di nuovi hashtag, insomma #Staytuned e #ForzaStrega”.

Ivan Calabrese