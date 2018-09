Problemi di insonnia per Bucchi. Nocerino in dubbio Il centrocampista ha lavorato a parte per tutta la settimana ma dovrebbe far parte dei convocati

È tempo di scelte per mister Bucchi, manca un solo giorno prima dell'impegno in trasferta e il tecnico giallorosso dovrà maturare l'undici da schierare contro il Venezia. In difesa ci saranno poche alternative almeno per quanto riguarda il tandem centrale viste le assenze di Tuia, Costa e Antei. Probabile che dal primo minuto partiranno Volta e Billong con il giovane Sparandeo pronto a subentrare in caso di necessità. In porta certa la presenza di Puggioni così come quella di Maggio sulla fascia destra, il capitano sannita ha lavorato a parte nei primi di giorni di allenamento ma sarà completamente arruolabile per questa nuova sfida. Qualche dubbio in più invece risiede sull'out sinistro dove si candidano sia Di Chiara partito titolare nel debutto col Lecce che Letizia. La sensazione però è che stavolta a spuntarla sarà il buon Gaetano, uno dei calciatori più gettonati di questo mercato estivo. Anche a centrocampo i dubbi lasciano il posto alle certezze. Mister Bucchi non dovrebbe cambiare nulla, per lo meno per quanto riguarda le presenze di Tello e Viola, l'unico punto interrogativo è su Nocerino che per tutta la settimana ha seguito un lavoro diverso da quello del gruppo. Il centrocampista ex Milan sarà quasi sicuramente tra i convocati ma mister Bucchi aspetterà fino all'ultimo momento per valutare la sua piena disponibilità visto che non manca l'alternativa e che porta il nome di Bandinelli. Idee quasi chiare per un allenatore che non riuscirà ugualmente a dormire serenamente, eh sì a tenerlo sveglio sarà la questione attacco, reparto dove risiedono i maggiori dubbi. Ricci o Insigne. Asencio o Coda, Improta o Buonaiuto. Le domande si sprecano. Probabile però che alla fine a spuntarla saranno quei giocatori che hanno preso parte sin dal primo minuto al match col Lecce. Per lo meno Insigne e Asencio, meno scontata la scelta di Improta. Che rischia qualcosina in più a favore di Christian Buonaiuto giocatore bandiere del Benevento e pupillo di mister Bucchi. Come dimenticare la sua frase in conferenza stampa prima dell'arrivo di questo calciatore? "Lo ho avuto in passato e lo rivoglio". Più chiaro di così.