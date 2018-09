Sarà una trasferta particolare: ecco come raggiungere il Penzo Previsto il trasporto con battello verso il settore ospiti

In riferimento alla gara Venezia-Benevento, in programma domani 14 settembre, ore 21, presso lo stadio “P.L. Penzo”, la Questura di Venezia ha comunicato il seguente itinerario per consentire alla tifoseria giallorossa, sia organizzata che con mezzi privati, di raggiungere l’impianto sportivo:

uscire al casello autostradale Mestre-Villabona, proseguire sull’A/57 ed uscire allo svincolo rampa Cavalcavia di Mestre, strada statale 11, via Libertà – via Pacinotti – via G. Ferraris. Nell’Area PalaExpò di Porto Marghera previsto il parcheggio gratuito. I tifosi sanniti acquisteranno, al costo di € 8, il biglietto per il mezzo nautico dell’A.C.T.V., che li trasporterà sino allo Stadio facendoli scendere nell’approdo acqueo ubicato dietro la Curva Nord, settore loro dedicato. Con la stessa modalità, al termine dell’incontro, la tifoseria sannita raggiungerà il parcheggio dell’Area PalaExpò.