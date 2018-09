Benevento, Bandinelli dal primo minuto: ecco l'11 anti Venezia Nocerino non è riuscito a recuperare. In avanti spazio a Ricci

Bucchi ha preso le ultime decisioni in vista della gara di questa sera contro il Venezia. L'undici iniziale rispecchia le aspettative della vigilia, con la difesa composta da Maggio, Volta, Billong e Letizia davanti all'estremo difensore Puggioni. Il terzino napoletano ha vinto il ballottaggio con Di Chiara che, dopo aver giocato da titolare tutto il precampionato, partirà per la prima volta dalla panchina. A centrocampo non ce l'ha fatta Nocerino: l'ex Milan è uscito malconcio dalla sfida con la Roma e gli ultimi esami effettuati hanno evidenziato che non è al massimo della forma, quindi al suo posto ci sarà Bandinelli nel trio completato da Tello e Viola. In avanti spazio a Ricci (preferito a Insigne), Coda e Improta.