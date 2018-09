La diretta web di Venezia - Benevento Seguite con noi l'anticipo della terza giornata di serie B

92' Occasionissima per il Venezia: Di Mariano serve al centro Marsura, ma il suo tiro è centrale: Puggioni para

90' Quattro minuti di recupero

89' Giallo per Asencio

88' Il Venezia prova il tutto per tutto

86' Nuovo cambio per il Venezia: dentro Zigoni al posto di Andelkovic

80' Entra Buonaiuto al posto di Improta

79' Ammonito Domizzi

76' Bucchi inserisce Asencio al posto di Coda. Per i lagunari fa il suo ingresso in campo Marsura per Modolo

75' Ammonito Modolo

75' Ci prova Del Pinto con un'azione individuale: Lezzerini para in due tempi

74' Il Venezia prova a impostare, ma il Benevento chiude bene gli spazi

71' Ammonito Ricci

70' Entra Del Pinto al posto di Tello

67' Sul discetto si presenta Citro che insacca per il 3-2

66' Calcio di rigore per il Venezia: Maggio atterra in area Di Mariano e l'arbitro indica il discetto

57' Per il Venezia entra Citro al posto di Pinato

56' Geijo prova il tiro sul primo palo, ma la palla esce fuori

52' TRISSS GIALLOROSSO: Bandinelli ruba palla in area e serve al centro Tello, per il centrocampista è un gioco da ragazzi gonfiare la rete

49' Gol del Venezia: cross di Garofalo dalla sinistra per la destra di Pinato, ma Puggioni respinge. La palla va sui piedi di Geijo che insacca per il 2-1

22:05 Comincia la ripresa

47' Termina il primo tempo. Venezia - Benevento 0-2

45' Due minuti di recupero

44' RADDOPPIO DELLA STREGAAAAAA! Grande sinistro dalla distanza di Bandinelli che colpisce prima il palo interno e poi si insacca alle spalle di Lezzerini

41' Dopo il gol il Benevento ha abbassato il baricentro: aspetta le iniziative avversarie e prova a ripartire in contropiede

38' Pericolosa punizione di Bentivoglio con Puggioni che si oppone egregiamente

30' Il Venezia prova a reagire allo svantaggio ma i giallorossi si difendono bene

26' GOOOOLL DEL BENEVENTO!! Cross di Ricci per Bandinelli che insacca al volo con il piattone sinistro. Strega in vantaggio

24' Ci prova Letizia dalla distanza che si spegne di poco sul fondo

23' Coda serve Viola che prova la conclusione dal limite: la palla sfiora la traversa

20' Sinistro di Maggio dalla distanza falcilmente bloccato da Lezzerini

18' Si fa vedere il Venezia con una insidiosa punizione di Bentivoglio sulla quale Puggioni risponde presente

17' Ammonito Maggio

16' Il Benevento impone il suo gioco con personalità: il Venezia fa fatica a costruire

10' Bel tiro in girata di Coda che sfiora di poco il palo alla sinistra di Lezzerini

7' Il Benevento aumenta l'intensità e cerca di rendersi pericoloso soprattutto dalla sinistra

4' Fase di studio tra le due squadre

21:03 Comincia la partita

21:00 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per l'anticipo della terza giornata di serie B che vedrà sfidarsi le compagini di Venezia e Benevento. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Garofalo, Pinato, Bentivoglio, Falzerano, Bruscagin; Geijo, Di Mariano. A disp.: Facchin, Vicario, Coppolaro, Suciu, Zigoni, Marsura, Segre, Cernuto, Zampano, Citro, Migliorelli, Vrioni. All.: Vecchi

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Bandinelli, Viola, Tello; Ricci, Coda, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Goddard, Volpicelli, Asencio. All.: Bucchi

