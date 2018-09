Volta: "L'importante è vincere. La difesa? Miglioreremo" Il centrale giallorosso: "Siamo forti. Ora testa alla Salernitana"

Nel dopo partita ha parlato anche il centrale difensivo Volta. Ecco le sue dichiarazioni: “Noi attacchiamo molto alti, quindi può capitare che subiamo qualcosa. L'importante è vincere, poi sicuramente aggiusteremo anche la difesa. Certo, una squadra che punta in alto non può permettersi di concedere determinate occasioni. La mia condizione? Ho subito due pestoni, ma per fortuna dopo il dolore iniziale sono riuscito a continuare la gara. Speriamo di recuperare al meglio tutti perché abbiamo tante partite ravvicinate. Cosa ne penso del Benevento? Siamo forti. Dobbiamo crescere e capire bene i vari momenti della partita. Sappiamo che la B è molto dura, dove ci sono dei momenti di difficoltà ai quali dovremo farci trovare pronti. Venerdì affronteremo la Salernitana: una squadra molto forte che ha un attacco di livello. Lavoreremo sodo per trovare le giuste contromisure”.

