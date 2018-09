Bandinelli: "Felicissimo per la doppietta" "La dedico alla mia famiglia. Dobbiamo migliorare ancora qualche aspetto"

E' l'eroe della serata. Con due gol e un assist ha fornito un fondamentale contributo per la vittoria finale del Benevento. Bandinelli si candida in maniera concreta a un posto da titolare nello scacchiere di Bucchi: “Sono felicissimo per la prestazione. Il mister già in settimana mi aveva fatto capire che avrei giocato. La stagione è lunga, ci sono tanti calciatori forti e fa piacere avere concorrenza in tutti i ruoli, vuol dire che siamo una bella squadra. Toccherà a Bucchi decidere il migliore undici possibile. Dobbiamo migliorare ancora qualche aspetto, cercando di non forzare la giocata quando si può gestire meglio la situazione. Qual è stato il gol più bello? Sicuramente il primo. Era una palla difficile che ho visto all'ultimo e non era semplice segnare. Dedico questa prestazione alla mia fidanzata e alla mia famiglia che mi sono sempre vicini”.

