Lecce, confermata la squalifica a Lucioni L'ex Benevento tornerà a disposizione verso la fine di ottobre

Non trova pace l'ex calciatore del Benevento Fabio Lucioni. Dopo aver ottenuto la sospensiva prima dell'inizio del campionato, che tra l'altro gli permise di scendere in campo al Vigorito all'esordio, l'Udienza collegiale nei giorni scorsi ha deciso di confermare la squalifica al centrale difensivo. Quest'oggi, infatti, non è sceso in campo nella trasferta di Ascoli. Tornerà a disposizione di Liverani alla fine del mese di ottobre.