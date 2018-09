Questa sera sul 696 la differita di Venezia - Benevento La telecronaca è affidata ad Antonio Martone

Questa sera potrete gustarvi nuovamente l'importante successo ottenuto dal Benevento sul Venezia in trasferta. La replica della gara andrà in onda alle 22:30 su Ottochannel 696, con la telecronaca affidata ad Antonio Martone. Sarà la giusta occasione per rivedere le gesta dei calciatori giallorossi. Buona visione.