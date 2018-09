Parte la nuova stagione di Ottogol Domani sera si accenderanno i riflettori sulla trasmissione condotta da Antonio Martone

Domani sera partirà la nuova stagione di Ottogol. Negli studi di Ottochannel si analizzerà la vittoriosa trasferta di Venezia, con tanti servizi e interviste. Non mancheranno delle importanti novità. La conduzione è affidata ad Antonio Martone. Confermato il filo diretto con i tifosi attraverso messaggi e telefonate. L'inizio, come di consueto, è fissato alle ore 21 sul 696. Nella giornata di domani vi comunicheremo anche gli ospiti che saranno presenti in studio. Non mancate.