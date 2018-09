Benevento, seduta mattutina con mirino sulla Salernitana I giallorossi lavorano in vista del derby. Domani saranno valutate le condizioni di Costa e Tuia

Mattinata di allenamento per il Benevento, reduce dalla vittoriosa trasferta di Venezia. L'anticipo con la Salernitana non permette riposo per i giallorossi che sul manto erboso dell'Imbriani hanno effettuato la prima seduta settimanale. Lavoro defaticante per coloro che hanno giocato al Penzo, mentre gli altri dopo uno step atletico hanno dato vita a una partitella finale con ritmi alti alla quale ha preso parte anche Nocerino. Il centrocampista non è sceso in campo a Venezia a causa di un problema fisico che si portava dietro dall'amichevole con la Roma, ma dovrebbe recuperare in vista del derby. Nella giornata di domani saranno valutate attentamente anche le condizioni di Costa e Tuia. I due centrali scalpitano per tornare a disposizione, ma come ha giustamente lasciato intendere Bucchi non si forzerà la mano per evitare problematiche future fino a quando non saranno al meglio.

Per domani è prevista un'altra seduta mattutina all'Imbriani.