Benevento, ecco il dato della prevendita per il derby Ospiti già sold out. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni al Vigorito per il sentito derby tra Benevento e Salernitana. Gli ospiti, nonostante la giornata festiva a Salerno per la celebrazione del patrono cittadino San Matteo, hanno già esaurito la scorta di 1663 biglietti. In casa giallorossa sono 802 i sostenitori che hanno acquistato il tagliando, anche se ovviamente questo dato è destinato a salire con l'avvicinarsi del fischio d'inizio. In totale, contando anche gli abbonati, si è già raggiunta quota 10900 presenze. La notturna alle 21 e la suggestione del derby potrebbe permettere di superare il dato fatto registrare in occasione dell'esordio con il Lecce. Ricordiamo che la Curva Sud ha già annunciato di aver preparato una coreografia. Si prevede, quindi, una serata d'altri tempi per un derby molto sentito da entrambe le tifoserie.

