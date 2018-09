Benevento, con la Salernitana sarà ancora emergenza in difesa Anche stamani lavoro in piscina per Tuia e Costa

Non arrivano buone notizie dall'infermeria in casa Benevento. Anche questa mattina, sia Tuia che Costa, i due osservati speciali, hanno fatto solo un lavoro in piscina. E pensare che mister Bucchi sperava nel recupero di almeno uno dei due per superare l'emergenza in difesa, in vista del derby con la Salernitana. Sicuramente l'anticipo a venerdì non aiuta i giallorossi, il tempo è nemico e con molta probabilità bisognerà fare ancora una volta di necessità virtù. Dopotutto la retroguardia è l'unico reparto segnato da qualche acciacco, per centrocampo e attacco invece non c'è che l'imbarazzo della scelta, quell'imbarazzo che ha portato Bucchi già col Venezia a scelte importanti ma anche vincenti. Sicuramente la giornata di domani sarà fondamentale per capire se si potrà sperare in un miracolo sul fronte difensivo, certamente non quello di San Matteo. Questione di fede calcistica. Alla strega però non mancano i Santi e il buon Padre Pio sarà pronto a dare una mano. Ma al di là delle assenze, con la Salernitana conterà soprattutto la personalità, quella che non è mancata finora. Con il Lecce quando nonostante i tre gol subiti dai pugliesi, la strega è riuscita a recuperare il sostanziale svantaggio mettendo in cassaforte il primo punto e in quel di Venezia dove nemmeno il “mal di mare” è riuscito a fermare la corsa dei sanniti con un primo tempo da leader e un secondo comunque di livello. Insomma i presupposti per far bene al Vigorito ci sono tutti. Lo spettacolo è garantito. Sul campo e sugli spalti. Con il già certificato "tutto esaurito" per il settore riservato ai granata. Dubbi non c'erano, le due tifoserie si faranno sentire, perché l'entusiasmo è a mille da un parte e dall'altra. Dopotutto entrambe le squadre sono reduci da importanti vittorie, le prime stagionali. Ora c'è bisogno di nuove strategie, un po' come in una partita a scacchi. Colantuono e Bucchi si studiano. Chi farà la prima mossa?