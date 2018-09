Volta: "Con la Salernitana il pubblico sarà l'arma in più" "La vittoria di Venezia è stata importante. Lavoriamo sodo sugli aspetti da migliorare"

Ieri sera è stato ospite negli studi di Ottogol, dove ha parlato ampiamente dell'inizio di questa avventura in giallorosso. Alessandro Volta è partito dalla fine, ovvero dalla bella vittoria ottenuta dal Benevento a Venezia: “Abbiamo affrontato una squadra tosta e solida soprattutto in casa. L'anno scorso con il Perugia è stata dura giocare su quel campo. Fare tre gol al Penzo sarà difficile per tutte le altre squadre. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo già analizzato gli aspetti da migliorare, anche perché non possiamo concedere così tanto agli avversari come accaduto venerdì sera, altrimenti ti puniscono e si perdono punti preziosi. Inutile dire che la vittoria dà tantissimi stimoli: è un toccasana. Il mister ci sta dando una grande mentalità che si costruirà con il tempo”.

GRUPPO - “Per fare un campionato di alto livello la forza del gruppo è fondamentale. Viene prima l'aiuto del compagno in partita e in allenamento, poi tutto il resto. Il mister e il direttore Foggia hanno svolto un ottimo lavoro nel costruire questa squadra. Lo spogliatoio è unito: quando sono arrivato mi hanno accolto alla grande e sin da subito ho avuto la sensazione di farne parte da tanto tempo. Questo aspetto, come detto, è davvero importante”.

PUBBLICO - “Sin da quando giocavo a Perugia mi ha impressionato per l'attaccamento a questi colori. Due anni fa il Benevento ha meritato di andare in serie A. In questa piazza ci sentiamo giocatori importanti”.

ARRIVO - “Il mister mi ha contattato già all'inizio del mercato, con la promessa che ci saremmo sentiti se ci fosse stata l'occasione. Una sera, dopo l'addio di Lucioni, si è fatto tutto dal nulla. Ho incontrato un Vigorito soddisfatto: mi ha detto che c'era da lavorare duro per fare un buon campionato”.

SERIE B - “E' un torneo molto livellato. Bisogna scendere in campo con la giusta cattiveria altrimenti rischi di fare brutte figure”.

SALERNITANA - “Stiamo preparando questa partita come tutte le altre. Dovremo essere bravi a interpretare al meglio ciò che ci chiederà il mister, facendo una gara di attacco e di grinta. Cercheremo di dare qualcosa in più per i tifosi. Sappiamo che verranno in tanti e per noi saranno un'arma in più”.

