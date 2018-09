Clamoroso, Frattini annuncia: "Il Tar ha bloccato la serie B" A serio rischio il derby tra Benevento e Salernitana

E' una vergogna senza fine quella a cui milioni di italiani stanno assistendo per i campionati di serie B e C. Dopo l'apertura del Tar del Lazio sui possibili ripescaggi, il presidente del Consiglio di Garanzia del Coni Frattini ha annunciato ai colleghi di Umbria Tv che il campionato cadetto sarà sospeso fino a quando non ci deciderà il format definitivo:

" E' chiaro che l'urgenza è talmente forte perché il decreto del Tar Lazio ha bloccato tutte le partite della Serie B, cosa che questa estate non era accaduto. L'urgenza è talmente forte che se le controparti non fossero d'accordo a dare via libera sull'accorciamento dei termini lo farò io d'ufficio ed in ogni caso stabilirò che i termini scadranno giovedì con l'udienza programmata per venerdi . Chi vuol fare una memoria aggiuntiva lo potrà fare fino a giovedì. Il problema è che qui al momento non si gioca nessuna partita di B; il danno si sta facendo ai tifosi di tutte le altre 19 squadre che stanno giocando richiede una decisione che va presa assolutamente in fretta”.

A Inbluradio ha poi aggiunto: " Il Tar del Lazio oltre a sospendere la sentenza ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate”.

Quindi è a rischio il derby tra Benevento e Salernitana, dato che l'udienza è fissata proprio a venerdì. Difficile pensare a qualcosa in questo enorme caos. Ci si auspica una comunicazione ufficiale da parte della Lega B, in modo da rendere chiara la situazione a tifosi e addetti e ai lavori che sono le vere vittime di questo enorme stato confusionale.