Frattini fa dietrofront: "Non sarà sospeso il campionato di B" Venerdì si giocherà il derby, ma quanta confusione

Dopo il polverone alzato nel primo pomeriggio in seguito alle sue dichiarazioni, in cui annunciava la sospensione del campionato di serie B a causa della decisione del Tar, Frattini ha fatto un passo indietro attraverso Twitter: "E' evidente che sono sospese solo le partite delle squadre interessate dai ricorsi, su... non certo il campionato di B".

Un sospiro di sollievo per i tanti tifosi che già avevano espresso il proprio disappunto sui social nei confronti del possibile blocco del campionato. Il Benevento, dal suo canto, aveva subito chiesto chiarimenti e la Lega B gli ha rassicurato che il derby con la Salernitana si giocherà regolarmente.

Resta comunque in ballo la questione relativa al format del campionato cadetto, con le compagini di serie C interessate al ricorso che non scenderanno in campo nel prossimo weekend.