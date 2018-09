Benevento, è il momento di interrompere un fastidioso digiuno Si prevede un altro acceso capitolo del lungo confronto con i granata

Torna Benevento – Salernitana, uno dei derby più sentiti in assoluto negli anni ottanta con una rivalità tra giallorossi e granata che si è spenta progressivamente con l'avvento del ricambio generazionale. Adesso c'è tanto rispetto tra due tifoserie calde e calorose, pronte a occupare il Ciro Vigorito in massa per scrivere un altro atteso capitolo di questo lungo confronto. In casa sannita c'è tanta voglia di interrompere un fastidioso digiuno che dura da troppo tempo. L'ultimo successo tra le mura amiche, infatti, risale al 10 novembre del 1985, quando la truppa guidata all'epoca dal compianto Facco si impose di misura grazie a una rete di Baldassarri. Da quel giorno ci sono stati altri quattro confronti nel Sannio, con tre pareggi e una sconfitta. L'ultimo precedente, datato 5 marzo 2017, si è chiuso sull'1-1 con le reti di Coda e Ceravolo.

L'assenza di vittorie è ancora più lunga in trasferta, dato che bisogna risalire alla stagione 1975/1976 per trovare l'ultimo acuto del Benevento sul terreno del Vestuti con le marcature di Bertuccioli e Penzo.

Al Vigorito si prevede il pubblico delle grandi occasioni: la truppa di Bucchi è pronta a proseguire il proprio cammino per dare la giusta continuità all'importante successo di Venezia, cercando anche di infrangere un tabù che dura da troppo tempo.

Ivan Calabrese