Bandinelli su Benevento: "Meravigliosa per giocare a calcio" Il centrocampista giallorosso: "Sento la fiducia di tutti, in particolare del mister"

E' stato l'eroe di Venezia e nel Sannio si sprecano gli elogi per la sua prestazione. Pippo Bandinelli si è concesso ai microfoni di Gianluca Di Marzio, al quale ha raccontato il grande rapporto di amicizia che ha con l'estremo difensore degli arancioverdi Lezzerini: “Andiamo in vacanza insieme e venerdì sera c'è stato il delirio sul nostro gruppo whatsapp. Sono davvero felice per la doppietta: quando ero più giovane ho vissuto dei momenti difficili a causa di vari infortuni. Ho pensato di mollare e di rimettermi a studiare per laureami in Scienze motorie, ma non l'ho fatto e va bene così. Benevento? E' una città che mi ha accolto davvero bene. Dopo la trasferta di Venezia ho trovato uno striscione sotto casa che mi ha emozionato. E' davvero un posto meraviglioso per giocare a calcio. Sento grande fiducia da parte di tutti, in particolare del mister che mi ha cercato più di tutti. Nel suo centrocampo a tre ho modo di esprimermi al meglio. Ho ricevuto anche un messaggio da De Zerbi, con il quale mi sono allenato nel corso del precampionato a Sassuolo. Mi ha fatto i complimenti: gli auguro le migliori cose per il campionato. A chi mi ispiro? A Marek Hamsik. Studio da anni i suoi movimenti. Chiederò a Maggio se mi farà avere la sua maglia”.