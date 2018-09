Parte la prevendita di Cittadella - Benevento Disponibili 1144 biglietti per la trasferta veneta

C'è un derby da giocare, ma si avvicina sempre di più anche la sfida tra Cittadella e Benevento, in programma martedì prossimo per la quinta giornata di campionato. Dalle 16 è aperta la prevendita per il settore ospiti, il quale ha una capienza di 1144 posti a sedere. Il costo dei tagliandi è di 14 euro con l'aggiunta dei diritti di prevendita e si possono acquistare presso i punti vendita Listicket. Non è necessaria la tessera del tifoso.

Per i sostenitori giallorossi la prevendita terminerà alle 19 del 24 settembre.