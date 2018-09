Benevento, sarà il derby di "diesel" Coda E' l'ex più importante e cercherà di tornare al gol. Perché diesel? La sua storia lo spiega

Trentatré gol in due stagioni non si dimenticano tanto facilmente, soprattutto quando riesci a instaurare un rapporto di profonda stima con la piazza. Tanti salernitani si imbronciarono quando Massimo Coda firmò con il Benevento. L'attaccante voleva una chance in serie A, ma le cose non sono andate come tutti speravano e adesso si appresta a vivere la stagione del riscatto in maglia giallorossa.

In tanti hanno avuto da ridire sul fatto che, a oggi, ha segnato soltanto una rete su calcio di rigore contro il Lecce. E' vero, ma bisogna analizzare le cose in profondità, evidenziando anche il lavoro sporco che compie abitualmente per liberare gli spazi e favorire gli inserimenti dei compagni. Siamo anche in un periodo d'inizio campionato in cui calciatori della sua stazza carburano sempre dopo svariate settimane e in tal senso la sua storia parla chiaro: nelle due annate vissute a Salerno, infatti, ha sempre cominciato a segnare tardi: nella prima stagione, pensate, ha realizzato la seconda marcatura soltanto il 12 dicembre contro l'Ascoli. Alla fine chiuse a quota quindici gol. L'anno successivo prese costanza soltanto a partire dalla settima giornata.

Sarà un derby particolare per lui che a Salerno ha lasciato un ricordo indelebile, ma una volta in campo l'obiettivo fondamentale sarà quello di conquistare una vittoria che sarebbe davvero importante per il campionato del Benevento. Di solito in partite del genere i gol dell'ex sono un classico: Coda ci spera per cominciare a scalare la classifica dei marcatori e regalare punti pesanti alla Strega.

