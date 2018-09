Benevento, per il derby rinunce importanti Tuia e Costa non recuperano, scelte forzate che potrebbero far rivedere qualcosa a centrocampo

Niente di fatto. Costa e Tuia non saranno della partita. I due difensori non sono riusciti a recuperare dai rispettivi acciacchi. Tempi ancora lunghi per entrambi che a questo punto non saranno disponibili nemmeno per il turno infrasettimanale col Cittadella. Ecco perché Bucchi dovrà fare ancora una volta di necessità virtù. Scelte forzate con la Salernitana. Almeno per la retroguardia. In campo quindi con la coppia Volta - Billong con Sparandeo pronto in panchina. Sicuramente rispetto a Venezia Billong avrà una condizione migliore visto che prima di allora non disputava da tempo un'intera partita. Ma per evitare le incursioni granata bisognerà rivedere qualcosa sul piano dell'assetto. Il gioco dalle retrovie con l'inserimento in avanti anche dei centrocampisti costringe comunque ad una linea difensiva più alta e guardando un po' le caratteristiche dei due centrali, molto fisici e poco veloci, è evidente che si potrà cadere spesso nell'errore individuale come è capitato col Venezia. Ecco perché non è escluso l'inserimento sin da subito di Del Pinto a centrocampo per dare maggiore copertura. Ma al posto di chi? Difficilmente Bucchi rinuncerà a Bandinelli. Insomma le alternative non mancano in questo reparto così come in attacco. Bucchi affronterà la battaglia con la solita mentalità, ma forse con una maggiore attenzione alla fase di copertura. Prevenire è meglio che curare.