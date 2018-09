Benevento - Salernitana, ecco il parziale della prevendita Quest'oggi c'è stata l'impennata. Si attende un altro forte impulso nella giornata di domani

Come previsto quest'oggi c'è stata la classica impennata della prevendita di Benevento - Salernitana. Il parziale è di 3481 emissioni, di cui ovviamente 1663 biglietti destinati al settore ospiti. In totale, se si considerano gli 8435 abbonati, si raggiunge quota 11916 spettatori. Il dato salirà sicuramente nelle prossime ore, lasciando presagire un Vigorito gremito per l'anticipo della quarta giornata di serie B che proporrà l'unico derby campano di questa stagione. Lo spettacolo è assicurato.