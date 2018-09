Tabù sfatato e Salernitana stregata: è un grande Benevento Asfaltati i granata con un secco 4-0. Adesso testa al Cittadella

96' Termina la partita!!! Grandissima prestazione del Benevento che capitola la Salernitana con un netto 3-0. Nel primo tempo i giallorossi sono passati in vantaggio con Maggio. Nella ripresa Improta, Insigne e Asencio hanno chiuso la partita. La Strega non vinceva il derby da ben 33 anni. Tabù sfatato e testa al Cittadella

95' GOOOOOOOLLLLLLLL DELLA STREGAAAAAA! Asencio chiude definitivamente i conti con la rete del 4-0

93' Il Benevento è insaziabile: grande tiro di Letizia smanacciato in angolo da Micai

90' Cinque minuti di recupero

89' GOOOOOL DEL BENEVENTOOOOOOOOOO! A insaccare alle spalle di Micai è Insigne per il 3-0

81' Entra Del Pinto al posto di Bandinelli

80' Traversa Benevento colpita da Improta con un gran tiro da posizione defilata

78' Entra Vuletich al posto di Jallow

75' GOOOOOOOOOL DEL BENEVENTOOOOOOO! Grande azione del Benevento partita con Insigne che serve Viola, il centrocampista lancia ancora in profondità Insigne che passa al centro per Improta: l'esterno insacca d'esterno mandando in estasi il Vigorito

72' Entra Asencio al posto di Coda

71' Discesa di Coda che prova il tiro in scivolata: para Micai

68' Primo cambio per il Benevento: dentro Insigne al posto di Ricci

68' Ammonito Schiavi per proteste

66' Partita molto aperta: la Salernitana ha cambiato assetto passando al 4-3-1-2 e prova a pareggiare. Il Benevento, invece, cerca di chiudere mettendo a segno il 2-0

60' Colantuono getta nella mischia Di Gennaro al posto di Castiglia

56' Insidioso tiro di Ricci dal limite, Micai devia in angolo con la punta delle dita

53' In seguito a un contrasto di gioco Anderson è costretto a uscire: entra Pucino al suo posto

48' E' partita bene la Salernitana che prova a spingere

47' Ammonito Ricci

22:05 Comincia la ripresa

46' Termina il primo tempo. Benevento - Salernitana 1.0

45' Ammonito Jallow

45' Concesso un minuto di recupero

43' Il Benevento amministra il gioco con facilità

39' Tiro di Bandinelli dalla distanza: para Micai

37' Ammonito Akpa Akpro

35' Si fa vedere la Salernitana con un colpo di testa di Djuric sugli sviluppi di un calcio d'angolo: para facilmente Puggioni

30' GOOOOL DEL BENEVENTOOOO! Sontuoso cross di Viola per la testa di Maggio che insacca nell'angolino alla destra di Micai

21' Innocuo colpo di testa di Jallow facilmente bloccato da Puggioni

15' Il Benevento continua a spingere con i granata che provano a partire in contropiede

9' Il Benevento fa girare molto bene la palla. La Salernitana chiude gli spazi

5' Inizio equilibrato con entrambe le squadre che provano a impostare

21:02 Comincia la partita

21:01 L'intero stadio, compreso i tifosi salernitani, ha dato vita a una coreografia dedicata al piccolo Genny

21:00 Entrano le squadre sul terreno di gioco

Siamo al Vigorito per assistere al sentito derby tra Benevento e Salernitana. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci, Coda, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Antei, Di Chiara, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Nocerino, Volpicelli, Asencio. All.: Bucchi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; Anderson, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Casasola; Djuric, Jallow. A disp.: Vannucchi, Pucino, Vitale, Mantovani, Odjer, Di Gennaro, Vuletich, Palumbo, Bocalon, Migliorini, Anderson A., Mazzarani. All.: Colantuono

Ivan Calabrese