Improta: "Grande partita. Sta nascendo un bel gruppo" "La mia esultanza? E' uno sfogo, ma anche un regalo a questa grande tifoseria"

Ecco il commento di Improta al termine di Benevento – Salernitana: “E' stata una grande partita che abbiamo gestito nel migliore dei modi. La mia esultanza è uno sfogo ma anche un regalo a questa grande tifoseria che mi ha accolto alla grande. Dedico il gol alla mia fidanzata e al mio cagnolino che ci sono stati sempre quando le cose non andavano per il verso giusto. Questa è una squadra di qualità, ogni allenamento è bellissimo. Si sta formando un grande gruppo e dobbiamo continuare in questo modo perché la serie B è un campionato complicato. Il Cittadella? Sarà una partita complicata. Andremo lì con tanta umiltà perché affronteremo una grande squadra”.

SALERNITANA- “Ha un grandissimo organico. In granata ho dato l'anima, forse si aspettavano di più nonostante giocassi fuori ruolo. Mi hanno sempre un po' fischiato, ma nel calcio non si può essere simpatici a tutti. L'anno scorso feci una intervista da avversario dicendo che avrei esultato, dato che ho sempre ricevuto una brutta accoglienza. Non mi sono mai sentito gratificato”.

RICAMBI - “In ogni partita c'è un ingresso importante. Chiunque entra ti dà una grande mano aiutandoti davvero molto. Chi parte dalla panchina lo accetta perché mette prima il bene della squadra davanti a tutto. Questa è la nostra versa forza”.

DOPPIA SOSTA - “E' stata importante perché ci ha permesso di studiare al meglio la partita con il Lecce, ma allo stesso tempo la voglia di giocare era tanta”.

Ical