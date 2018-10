Benevento, Vigorito eletto nel consiglio direttivo di Lega B Importante soddisfazione per il massimo dirigente giallorosso

Importante soddisfazione per il Benevento Calcio. Questa mattina si è tenuta una riunione negli uffici della Lega B a Milano per scegliere il nuovo consiglio direttivo. Tra gli eletti c'è anche il presidente Oreste Vigorito che, accompagnato dall'amministratore delegato Ferdinando Renzulli, ha accolto con soddisfazione la scelta dei presenti di affidargli un ruolo di così alto spessore. Anche in passato il massimo dirigente giallorosso è stato chiamato a ricoprire la stessa posizione, ma nel consiglio di Lega Pro. Un passo in avanti importante che riempie d'orgoglio anche la piazza sannita, la quale potrà avere tra i banchi della Lega il proprio punto di riferimento.