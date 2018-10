Benevento, giornata speciale per il dottor Puggioni L'estremo difensore si è laureato in Giurisprudenza a Reggio Calabria

Giornata speciale per Puggioni. L'estremo difensore giallorosso si è laureato in Giurisprudenza all'università di Reggio Calabria, discutendo una tesi sui diritti audiovisi sportivi. E' un traguardo inseguito da diverso tempo dal calciatore, ritardato dagli assidui impegni lavorativi che non gli permettevano di conciliare al meglio lo studio. Puggioni rappresenta un esempio importante di come la volontà di acculturarsi e sentirsi realizzati non solo sul prato verde possa regalare intense emozioni. Il suo entusiasmo l'ha raccontato tutto attraverso il proprio profilo Instagram:

Che dire.... Sono felicissimo!!!!

Dopo tanti anni di sacrifici il giusto premio

Dante scriveva in un’opera a me tanto cara

“Considerate la vostra semenza;

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza”.

Mai parole furono più giuste.

Grazie a tutti per i messaggi di in bocca al lupo e di congratulazioni