Insigne: "E' una vittoria che ci farà ripartire" L'esterno offensivo giallorosso: "Il gruppo è unito. Remiamo tutti nella stessa direzione"

E' stato uno dei migliori in campo tra i giallorossi, riuscendo anche a procurarsi il calcio di rigore che ha permesso al Benevento di passare in vantaggio. Ecco l'analisi di Insigne subito dopo il triplice fischio della gara con il Livorno:

“Sono molto contento per la vittoria. Eravamo reduci da due sconfitte e volevamo i tre punti a tutti i costi contro una buona squadra. Il mister ha a disposizione una rosa straordinaria, ma in un campionato difficile come la serie B ci sta perdere qualche gara. Questo successo ci permetterà di ripartire e ce la metteremo tutta per continuare così. La mia condizione? Ho chiesto il cambio perché ho avvertito un po' di fastidio e non so se si tratta di crampi o qualche problema muscolare. Domani valuteremo. Di questa sera salvo tutto perché abbiamo affrontato una buona squadra nel migliore dei modi, mettendoci esperienza e la classica “cazzimma”. Siamo un gruppo unito e questo è anche merito del mister perché non conta chi gioca tra me e Ricci: entrambi abbiamo lo stesso obiettivo. La cosa importante è che tutti remino nella stessa direzione”.

