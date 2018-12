Cosenza - Benevento, parte la prevendita I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket

E' partita questa mattina la prevendita per il match di sabato tra Cosenza e Benevento. Per gli ospiti il costo del biglietto è di 13 euro, ai quali si devono aggiungere i diritti di prevendita. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Vivaticket e anche online.

Nel Sannio i centri autorizzati sono i seguenti:

- All Inclusive in via Lungocalore di Svevia

- Bet Bull in via Ruffilli

- Mazzini 10 a San Marco dei Cavoti

- Bar Tabacchi Collarile a piazza San Modesto

- Bar Lama a Montesarchio