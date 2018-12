Montipò: "Vigorito è stato duro: deve servirci da stimolo" Nel corso di Ottogol l'estremo difensore ha parlato del faccia a faccia con il presidente

Ieri sera è stato ospite nel corso di Ottogol per parlare nel “day after” di Benevento – Verona, gara nella quale è stato tra i migliori in campo. Ecco le parole di Lorenzo Montipò che ha parlato anche dell'incontro avuto con la dirigenza:

“Il mister ha ragione. Non riusciamo a fare il salto di qualità perché quando dobbiamo fare la partita per vincere non ci gira mai bene. Questo un po' ci demoralizza, ma non ci facciamo abbattere perché siamo un grande gruppo e sono certo che supereremo le difficoltà. Arriverà il momento in cui potremo dire la nostra, anche perché i problemi non sono irrisolvibili; il gruppo è sano e possiamo superarli tranquillamente. Alla ripresa degli allenamenti ovviamente il clima non era dei migliori, però si prova a sdrammatizzare la situazione concentrandoci subito sul Cosenza. Affronteremo una mina vagante, quindi sarà fondamentale tornare a conquistare punti preziosi. L'incontro con il presidente? Ci ha parlato faccia a faccia alla presenza del mister e del direttore sportivo. E' stato molto duro e le sue parole devono servirci da stimolo e per farci un esame di coscienza”.

Ha chiuso nel parlare del suo approdo a Benevento: “Erano intenzionati a prendermi da tempo. Il mister mi aveva già adocchiato nel corso di un Maceratese – Siena di qualche anno fa. Ho parlato subito con il mio agente e ho accettato perché credo che sia la scelta più adeguata. Ringrazio Bucchi per avermi dato fiducia: adesso ne approfitto per giocare le mie carte. Con Puggioni e Gori c'è massimo rispetto e fiducia reciproca”.

