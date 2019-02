Benevento, per Foggia ancora in dubbio Volta e Antei Letizia e Insigne hanno pienamente recuperato. Domani ci sarà la rifinitura

E' sempre alta la concentrazione in casa giallorossa in vista della sfida di sabato con il Foggia. Si prevede una gara molto combatutta su un campo alquanto difficile, ma la Strega vuole alimentare la striscia di risultati positivi provando a ottenere un ottimo risultato anche allo Zaccheria. Sono ore cruciali anche per la valutazione degli acciaccati. Letizia e Insigne hanno pienamente recuperato, come dimostrato dalle ultime sedute in cui sono stati impegnati a tempo pieno. Restano dei dubbi per quanto riguarda Volta e Antei. Il primo è uscito malconcio dalla sfida con il Cittadella a causa di una botta alla caviglia che, a oggi, resta gonfia; nonostante tutto sta stringendo i denti continuando a lavorare sodo. Antei, invece, è alle prese con un affaticamento e ha maggiori possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Già scalpita per una possibile maglia da titolare Alessandro Tuia che nelle recenti uscite ha sempre risposto in maniera positiva alla chiamata di Bucchi.

Nella giornata di domani i giallorossi si ritroveranno per sostenere la rifinitura all'Imbriani. Sarà senza dubbio un allenamento che darà ulteriori indicazioni allo staff tecnico sulla condizione dei singoli. Subito dopo Bucchi incontrerà la stampa per la classica conferenza pre gara: si comincerà alle 13 con diretta televisiva e streaming su Ottochannel 696.