Benevento, anche l'Empoli si allena a Coverciano I giallorossi hanno come "vicini" i calciatori guidati da Iachini

Il Benevento ha cominciato ieri il ritiro nella prestigiosa location di Coverciano. La compagine giallorossa sta usufruendo della struttura che viene di solito utilizzata dalla Nazionale maggiore. Sul campo principale sta lavorando l'Empoli: la formazione guidata da Iachini ha scelto lo stesso quartier generale dei giallorossi per preparare l'importante sfida di lunedì contro la Roma. Per loro, però, non si tratta di un ritiro: il campo d'allenamento del sodalizio azzurro è sottoposto alla semina e quindi inutilizzabile, quella di oggi dovrebbe essere l'ultima seduta presso il centro tecnico della nazionale.