Coda: "A Brescia per chiudere bene il campionato" Il bomber giallorosso: "Al Rigamonti un Benevento combattivo. I play off si giocano con serenità"

La sfida con il Brescia è ormai alle porte. Per la truppa di Corini sarà una giornata speciale, suggellata dalle celebrazioni per la vittoria del campionato da capolista. Il Benevento è gia sicuro del quarto posto, ma non vuole recitare la parte della comparsa sul difficile campo del Rigamonti. A sottolinearlo è stato Coda nel corso dell'evento svoltosi questa mattina presso l'Istituto Tecnico Industriale di Benevento (clicca qui per l'articolo dedicato all'incontro):

"Si respira un buon entusiasmo, il nostro compito è quello di mantenerlo alto in vista degli spareggi. Dovremo affrontare i play off con la giusta calma e siamo curiosi di conoscere chi ci affronterà in semifinale. Daremo il massimo per evitare di commettere gli errori fatti in passato che non ci hanno permesso di poter ambire fino alla fine alla promozione diretta. Il Brescia? Al Rigamonti scenderà in campo un Benevento combattivo. Non vogliamo fare brutte figure: il nostro obiettivo è quello di chiudere bene il campionato".