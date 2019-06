Benevento, anche la Roma a Pinzolo? I capitolini avrebbero scelto il centro trentino dopo la cancellazione della tournée americana

Ufficializzata la sede del ritiro estivo, è iniziato il countdown verso la nuova stagione che si concluderà con le visite mediche, programmate per il prossimo primo luglio. Dopo una settimana ci sarà la partenza per Pinzolo, centro sito in provincia di Trento che da sempre è la meta preferita dalle squadre per i raduni precampionato. Come già annunciato (clicca qui per l'articolo) sono quasi certe le amichevoli con squadre di livello come Napoli, Fiorentina e Cagliari che prepareranno la prossima stagione a pochi chilometri dal quartier generale giallorosso.

Nelle ultime ore è paventata anche un'ipotesi interessante che giunge direttamente da Roma. La formazione capitolina dovrà affrontare i preliminari di Europa League, di conseguenza la tounée americana programmata per fine luglio sarà cancellata. L'ultima parola, però, spetterà all'Uefa che dovrà definire le sorti europee del Milan dopo lo sforamento del fair play finanziario. Se la classifica dovesse essere confermata, Florenzi e compagni dovranno dare vita a un "classico" ritiro e tra le mete preferite c'è proprio Pinzolo. In queste ore il club di Jim Pallotta si metterà in contatto con l'amministrazione trentina per cercare di ottenere la possibilità di radunarsi in Val Rendena. In caso contrario, resterà presso il centro sportivo di Trigoria.