Benevento, Inzaghi: "Riconquisterò la serie A con tutti voi" Seguite la testuale dell'attesa conferenza di palazzo Paolo V

E' tutto pronto per l'attesa conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi e delle nuove maglie da gioco del Benevento Calcio griffate Kappa. Nel suggestivo scenario di palazzo Paolo V, partirà ufficialmente la stagione giallorossa. Per vedere la diretta video, clicca sulla freccia rossa al centro della foto.

Comincia a parlare il vice sindaco Pasquariello che ha ringraziato la società per aver scelto la location di palazzo Paolo V, oltre che ad augurare al Benevento le migliori fortune per la stagione che è alle porte. Letto anche una lettera scritta dal sindaco Clemente Mastella indirizzata al presidente Oreste Vigorito (LEGGI QUI).

Subito dopo ha preso la parola il presidente Vigorito:

"Ringrazio il sindaco e il vice Pasquariello. Lo scorso anno fu l'arco di Traiano a ospitare la presentazione della squadra, mentre quest'anno ci siamo spostati qui per far capire che sarà un anno diverso. Dodici mesi fa ci stavamo ancora leccando le ferite per una retrocessione, ma nella sconfitta abbiamo dimostrato di saper ripartire. Ripartiamo da un secondo campionato di serie B che ci ha visti nelle prime posizioni sin dal primo giorno, dopo numerosi cambiamenti che hanno dato vita a un programma triennale. Tutti hanno dato il meglio ed è quello che chiediamo quest'anno a chi resta e a chi andrà via. La maglia ricorderà novant'anni in cui il calcio a Benevento suscita emozioni ed entusiasmo. E' bello veder sorridere anche un solo bambino, quindi è questo l'impegno che assumo davanti a tutti in nome della tifoseria, della squadra e di uno staff tecnico di prestigio. Inzaghi è una persona che non può essere presentato da me nel mondo del calcio. Cosa mi ha colpito? La capacità di trasferire la stessa forza e volontà di sentirsi più forte. Spero che l'arco di Traiano quest'anno lo attraverseremo alla fine del campionato, forse porterà maggiore fortuna".

Parola a Pippo Inzaghi:

"Sono molto orgoglioso di essere venuto a Benevento. Il presidente Vigorito e Foggia mi hanno cortegiato in una maniera incredibile. Quando trovo questo ambiente riesco a dare tutto me stesso. Con il presidente è scattata la scintilla giusta, il mio sogno era quello di lavorare con il mio amico Foggia Ciò che mi ha colpito di Vigorito è che dobbiamo renderlo orgoglioso della sua squadra, non di andare in serie A. Dobbiamo uscire dal campo sempre a testa alta perché siamo privilegiati per il lavoro che facciamo. La massima serie la riconquisterò sul campo insieme a tutti voi, di questo ne sono sicuro".

L'intervento di Matteo Monaco del gruppo Kappa:

"Siamo contenti di aver intrapreso questo cammino insieme al Benevento, in un anno molto importante per il novantenario. Ciò che ci ha colpito è stata la comunione di valori condivisi, come l'investimento sui giovani e la radicalità sul territorio. C'è stato subito feeling e abbiamo messo subito a disposizione del Benevento la nostra collezione per la creazione della maglia. Il Benevento ha scelto il gioco dei colori sulle divise. Kombat è la nostra icona da 20 anni a questa parte: è cambiata nel corso degli ultimi venti anni dal punto di vista dei tessuti e del design. Per noi è importante che questa maglia possa favorire la performance dell'atleta. La terza maglia ricorda la prima divisa del Benevento, mentre la seconda nera e la prima, ovviamente, giallorossa".

Omaggiato Pippo Inzaghi e il Comune di Benevento con le nuove maglie.

"La tifoseria è la parte vera del calcio. Vi invito a esserci perché ci siete di grande aiuto. Dagli spalti date la forza, venite a darci la mano perché tutti insieme dobbiamo percorrere i prossimi mesi".