Benevento, in arrivo un altro portiere E' Nicolò Manfredini che lo scorso anno ha militato nello Spezia

E' in arrivo nella truppa giallorossa un altro portiere che andrà ad affiancarsi a Lorenzo Montipò e a Ghigo Gori: si tratta di Nicolò Mandredini, 31 anni compiuti lo scorso maggio. Ferrarese, un metro e novanta, è cresciuto nelle file della Spal, è transitato nella Fiorentina (2005/06), prima di difendere i pali di Carpi, Gubbio, Reggiana e Modena, formazione in cui è stato anche capitano. Nelle ultime due stagioni è stato nelle file dello Spezia. Portiere affidabile ha fatto parte anche della Nazionale azzurra alle Universiadi del 2015 a Gwangju in Corea del Sud (vinte), essendo laureato in Scienze motorie. Manfredini era svincolato e anche lui, come Sau, si aggregherà alla squadra giallorossa direttamente nel ritiro di Moena.