Benevento, pomeriggio di relax a Moena Ping pong, una nuotata in piscina, sfide alla play station. Palestra per Viola e Del Pinto

Pomeriggio di riposo per i giallorossi che hanno ingannato il tempo tra play station, ping pong e piscina. L'hotel Catinaccio Rosengarten possiede infatti una sala giochi per il tennis da tavolo e un'attrezzata piscina coperta. Al ping pong si sono alternati in tanti: partite lunghe e tirate con inevitabili sfottò finali per i perdenti. In piscina sono scesi i più giovani: Sanogo, Rillo, Di Serio. Una bella e rinfrancante nuotata nell'acqua calda della bella vasca dell'Hotel. Non sono mancati i soliti curiosi a caccia di autografi e selfie. Come sempre il più gettonato è stato il tecnico Pippo Inzaghi, che ha però trascorso il pomeriggio con papà Giancarlo e mamma Marina.

AL LAVORO. Mentre il grosso della truppa si riposava, qualche giocatore che ha bisogno di recuperare la sua condizione fisica si è ugualmente sottoposto al lavoro di palestra. Parliamo di Lorenzo Del Pinto e Nicolas Viola. Per loro riposo ridotto e tanti esercizi faticosi in palestra.