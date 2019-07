Benevento: Kragl fermo, Viola quasi pronto I giallorossi hanno chiuso la serata in una pizzeria di Moena

Domenica di lavoro per il Benevento che dopo la seduta della mattina concede il bis anche nel pomeriggio. Il freddo intenso non accenna a diminuire, ma l'impegno è addirittura raddoppiato da parte della truppa di Pippo Inzaghi. Che come sempre si concede esercizi molto complessi per allenare la mente ad ogni situazione, anche la più imprevedibile. Sono assenti, oltre a Nicolas Viola, che continua il suo lavoro in palestra, anche Oliver Kragl, alle prese con la lieve distorsione alla caviglia della mattinata, e Marco Sau. C'è invece Lorenzo Del Pinto, che si allena regolarmente e tiene bene il ritmo dei compagni fino alle infinite ripetute di chiusura. Uno sforzo quasi inumano dopo una giornata dura di allenamento, ma a cui tutti si sottopongono senza un lamento. Incredibile lo scatto finale da centometrista di Samuel Armenteros che mostra di essere in una condizione fisica pazzesca.

Ma la sorpresa positiva arriva proprio all'uscita della squadra dal campo. Perchè è quello il momento in cui vi entra Nicolas Viola, che mostra di aver smaltito appieno il problema musclare che lo ha attanagliato e di essere pronto al rientro in gruppo. Le bordatedi sinistro she spara verso la porta indicano proprio questo.

La sersta dei giallorossi termina con una pizza in paese per cementare ancora di più il gruppo. Siamo a fine ritiro e Pippo Inzaghi non perde l'occasione per rendere ancora più coesa la squadra che gli è stata affidata. Anche una semplice pizza può essere un passo avanti verso la composizione di quel gruppo granitico che dovrà coesistere per tutta la stagione.