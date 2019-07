Benevento-Schiattarella, in giornata la formalizzazione Ufficializzata una nuova amichevole: il 7 agosto al Vigorito contro il Castrovillari

Mattinata tiepida a Moena. Solite esercitazioni ricche di varianti per i giallorossi che cominciano a preparare l'amichevole di mercoledì contro il Cittadella di Venturato. Si gioca al Briamasco di Trento alle 17, poi la truppa giallorossa sarà libera per due giorni prima di riprendere la preparazione a Benevento.

Ufficializzata anche un'altra amichevole che si giocherà al Vigorito, quella tra i giallorossi e il Castrovillari, formazione della provincia di Cosenza, che milita in serie D.

La mattinata se ne va con le solite partitelle tirate e le esercitazioni per affrontare una squadra che utilizzi il 4-3-1-2, lo stesso modulo che avrebbe utilizzato il Venezia nell'amichevole che fu annullata per via della forte grandinata.

Esercitazione particolare per i portieri. Il preparatore Gaetano Petrelli s'è portato dietro una bella scorta di palline di gomma, leggermente più piccole di quelle da tennis (un po' come quelle con cui si gioca a mare coi racchettoni): i portieri devono intercettarle su una base mobile formata da un cuscino gonfiabile. Serve per misurare la velocità di reazione degli ateti e Petrelli varia spesso esercizi per non far abbassare mai l'attenzione ai suoi allievi.

Sul fronte mercato è stata trovata l'intesa tra il Benevento e Pasquale Schiattarella, in giornata si dovrebbe formalizzare ogni cosa.